У МЗС підтвердили ДТП у Санкт-Петербурзі за участю автомобіля Генконсульства України

Про це УНІАН повідомила речник МЗС Мар'яна Беца. "17 січня в місті Санкт-Петербург трапилося ДТП за участю мікроавтобуса, що належить генеральному консульству України в Санкт-Петербурзі. В результаті ДТП, на жаль, постраждала жителька міста, громадянка РФ, яка померла пізніше в лікарні. Ми висловлюємо щирі співчуття родині загиблої", - сказала вона.

Мар'яна Беца зазначила, що, за попередньою інформацією, водій автомобіля рухався без порушення правил дорожнього руху під час виконання службових обов'язків.

"Причиною (ДТП - УНІАН), імовірно стали складні погодні умови та стан дорожнього покриття. Наразі тривають слідчі дії", - підкреслила речник МЗС України.