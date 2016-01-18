Глава МЗС Данії сподівається, що референдум у Нідерландах щодо асоціації з Україною буде позитивним

Як передає власний кореспондент УНІАН, так глава МЗС Данії прокоментував важливість результату референдуму у Нідерландах для ЄС та України.

"Найкращий результат для Європи - мати успішну Україну. Це - наша мета. Вільна, демократична та успішна Україна - це те, чого хоче кожна європейська країна та кожен європейський уряд. Нам потрібно, щоб виконувалася поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі, і ми сподіваємося, що референдум у Нідерландах буде позитивним", - сказав він.

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Єнсен зауважив, що Нідерланди - "традиційно країна, яка висловлюється за вільну торгівлю". "Я сподіваюся, що результат референдуму дозволить нам просуватися вперед із зоною вільної торгівлі та дозволить нам виконати її навіть скоріше - чим скорішим буде економічний успіх України, тим краще для Європи", - наголосив глава МЗС Данії.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін також відзначив важливість результату референдуму для українців, для яких Угода про асоціацію - це наближення України до ЄС.

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"Що нам зараз потрібно, так це пояснити суть Угоди про асоціацію. А це - про реформи, не просто про економічні реформи, але й про боротьбу з корупцією, про нові можливості для нідерландського бізнесу та про цінності. Ми будемо це пояснювати, що це - про Європу", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС? Референдум був ініційований групою GeenPeil.

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Президент Єврокомісії Юнкер висловлював думку, що негативний результат нідерландського референдуму щодо Угоди про асоціацію з Україною буде вигідний Росії та може призвести "до континентальної кризи".

У свою чергу прем'єр-міністр Нідерландів обіцяв агітувати на підтримку асоціації між ЄС та Україною та розвінчувати міфи щодо документа.