Опитування: більшість нідерландців проти ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС

Про це свідчать опубліковані результати нового опитування, проведеного нідерландською програмою громадського мовлення EenVandaag, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". Вони вважаються першим барометром результатів референдуму з цього питання, призначеного на 6 квітня, повідомляє видання POLITICO з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Згідно з опитуванням, понад 50% нідерландських виборців "переконані", що відхилять ратифікацію угоди, у той час як чверть респондентів сказали, що "швидше за все" відхилять угоду.

Понад половина опитаних заявила, що вони безумовно візьмуть участь у голосуванні, а ще 17% - "швидше за все" опустять свій бюлетень. Поріг явки, за якого референдум буде вважатися дійсним, становить 30%.

Референдум призначено у Нідерландах на 6 квітня 2016 року. Уряд Нідерландів, які зараз головують у Євросоюзі, вже підписав угоду, однак ще мусить провести консультативний референдум - євроскептики Нідерландів раніше зібрали необхідну кількість голосів для проведення консультативного плебісциту щодо затвердження угоди про асоціацію між ЄС та Україною.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пообіцяв агітувати на підтримку асоціації між ЄС та Україною та розвінчувати міфи щодо документа. А голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер попередив нідерландських виборців про небезпеки непідтримки на референдумі ратифікації угоди.