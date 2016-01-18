Геращенко прокоментувала заяви представника РФ у контактній групі Гризлова щодо Мінських угод

Вона наголосила, що представник РФ у контактній групі публічно повторив "всі мантри президента Путіна про "две стороны: Киев и Донецк"; визнав порушення режиму тиші, правда, чомусь у контексті "ЗСУ і добровольчих батальйонів", хоч ОБСЄ щодня фіксують порушення з боку бойовиків..

Крім того, обурюється Геращенко, вчергове прозвучали слова про "неузгодження" Києвом конституційних змін.

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"Ну, по- перше, ніде в Мінських угодах ані слова немає про те, що Київ має з кимось це узгоджувати, там взагалі написано, що з Донбасом треба буде узгодити дати виборів. Було б непогано, щоб Гризлов бодай прочитав текст Мінських угод і не повтрював вслід за Путіним неіснуючих там речей", - наголосила представник України в гуманітарній підгрупі контактної групи.

Також вона звернула увагу на те, що конституційні зміни - це виключно прерогатива парламенту України.

"Ну а щодо двох сторін, то дійсно є дві сторони: Україна, проти якої ведеться агресія, і РФ, яка підло відтяпала частину нашої території. Тому ми стоїмо на вимозі виконання Мінських угод з боку РФ", - підсумувала Геращенко.

Уважно прочитала по суті перше інтерв'ю нового представника країни- агресора РФ в тристоронній контактній групі Гризлова... Опубликовано Iryna Gerashchenko 18 января 2016 г.

Раніше Гризлов заявляв, що Україна повинна погодити з бойовиками поправки в Конституцію. Крім того, представник Росії в тристоронній контактній групі не вважає Росію стороною Мінських домовленостей.