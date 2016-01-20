Захід розчарований результатом конкурсів у регіональні прокуратури України - Касько

Про це заступник генерального прокурора Віталій Касько сказав в інтерв'ю BBC Україна. "Реакція американської та європейської сторони, на мою думку, є негативною. Вони вклали багато ресурсів, у тому числі фінансових та людських, і, звичайно, результат їх до певної міри розчарував. Наскільки мені відомо, планів фінансувати подальші конкурси в регіональні прокуратури у західних партнерів немає", - сказав Касько.

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За словами заступника генпрокурора, під час конкурсу на зайняття посад керівників місцевих прокуратур 84% посад отримали прокурори, які вже мали керівні посади в системі прокуратури. На переконання Каська, в такому вигляді це взагалі реформою не можна назвати.

Касько зауважив, що на місцеві прокуратури покладається основний тягар роботи. "Населення на місцях бачить цих прокурорів і за їхньою роботою оцінює роботу прокуратури в цілому. Непогана початкова ідея реформа і конкурсу була заведена в таке русло, яке, по суті, знівелювало ідею", - сказав Касько.

Також заступник генпрокурора повідомив, що його колега Давід Сакварелідзе відповідав за процес проведення конкурсу, але йому "не дали достатньо важелів, щоб він міг провести реформу".

Як зазначив Касько, противники реформи зробили все, щоб завадити досягти результату.

"Закон давав можливість брати участь у конкурсах на посади звичайних місцевих прокурорів усім охочим. Проте за наказом генерального прокурора цю можливість обмежили й дозволили подаватись тільки тим, хто вже працював у прокуратурі. І тільки на посади керівників та заступників могли претендувати зовнішні кандидати. Для них був п’ятирічний ценз роботи в галузі юриспруденції. Таких подалось не дуже багато, але й ті, хто спробував і пройшов у фінальні трійки, не були призначені генеральним прокурором. З числа тих нещасних 3% зовнішніх фіналістів, кандидатури яких поклали на стіл Віктору Шокіну, жодного не призначили", - заявив Касько.