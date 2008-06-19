"Громадянська війна" Тимошенко і Ющенка розчаровує Європу

Прем’єр-міністр України Тимошенко сьогодні відвідає Брюссель, де візьме участь у саміті Європейської народної партії. Партія Тимошенко «Батьківщина» має статус спостерігача в цьому об’єднанні консервативних політичних сил, так само як і «Наша Україна» президента Ющенка.

Раніше Тимошенко говорила про те, що серед присутніх на саміті воліла би бачити Віктора Ющенка. Втім, президентський секретаріат повідомив, що глава держави не зможе вилетіти до Брюсселя через „завантаженість роботою”. У коментарі "Німецькій хвилі" брюссельський оглядач з європейсько-українських питань Майкл Емерсон сказав, що нескінчений ланцюг відкритого і прихованого протистояння команд прем’єра й президента України сьогодні найбільше хвилює ЄС, оскільки послаблює позиції Києва на переговорному процесі із нової посиленої угоди. А тому, каже експерт, на зустрічах із Тимошенко європейські посадовці очікують почути її версію подій та шляхів виходу із затяжної кризи. "Внутрішня політична ситуація в Україні надзвичайно складна і навіть нагадує громадянську війну між президентом і прем’єром. Це неблагополучний варіант демократії, який розчаровує Європу у післяреволюційних здобутках України», - вважає Емерсон.