Без прогресу щодо Мінська-2 змін до Конституції не буде - Геращенко

Про це на своїй сторінці у Facebook написала член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

Вона зазначила, що ці пункти мали б бути виконані ще до кінця минулого року.

"Без повного і всеохоплюючого виконання безпекових пунктів мінських угод - а це сталий режим тиші, відведення зброї, верифікація місць відведення ОБСЄ, допуск місії на всю окуповану територію, виведення чужих військ і техніки, роззброєння, і, ключове, відновлення контролю над українським кордоном - ми не можемо переходити до політичних пунктів", - наголосила Геращенко.

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Крім того, член гуманітарної підгрупи контактної групи заявила, що для того, щоб ініціювати постановку остаточного голосування змін до Конституціі на порядок денний, необхідно, щоб Росія та бойовики продемонстрували реальний прогрес у виконанні Мінських угод.

Мінськ. Надважкий день. Тактика наших опонентів, вибрана ними ще у травні - це стиль " тягти кота за хвіст". На жодну к... Опубликовано Iryna Gerashchenko 20 января 2016 г.

Раніше Геращенко заявляла, що українська сторона погодиться на вибори на окупованій території Донбасу лише за умов виконання низки важливих передумов.

"Українська сторона займає одну позицію, що вибори на окупованих територіях можуть відбутися за важливих передумов. Це підключення українських медіа, роззброєння, відведення техніки, допуск ОБСЄ на окуповані території і в першу чергу – до кордону українсько-російського, де має бути повернуто український контроль, виведення іноземних військ", - наголосила вона.