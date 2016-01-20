Геращенко розповіла, коли Україна погодиться на вибори на окупованому Донбасі

Про це заявила уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко, передає "5 канал".

"Українська сторона займає одну позицію, що вибори на окупованих територіях можуть відбутися за важливих передумов. Це підключення українських медіа, роззброєння, відведення техніки, допуск ОБСЄ на окуповані території і в першу чергу – до кордону українсько-російського, де має бути повернуто український контроль, виведення іноземних військ", - наголосила вона.

Читайте такожГризлов: Україна повинна погодити з бойовиками поправки в Конституцію

Геращенко також зауважила, що також необхідно скасувати результати псевдовиборів, які бойовики проголосили в листопаді 2014 року.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко запропонував розгорнути на території окупованих районів Донбасу спеціальну місію Євросоюзу для проведення виборів.

Окрім того, лідери країн "нормандського формату" закликали активізувати роботу над модальностями проведенням виборів на Донбасі із залученням БДІПЛ ОБСЄ у 2016 році.

Зазначається, що співрозмовники закликали на початку 2016 року активізувати роботу в Тристоронній контактній групі над модальностями проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей. До цієї роботи має бути долучено Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ).