У Порошенка назвали міністрів Яценюка, які можуть потрапити під хвилю відставок

Про це заявило джерело в "Блоці Петра Порошенка", передає "Апостроф".

"Окремі депутати мають питання до міністра (освіти, — Ред.) Квіта", - також зауважив він.

Говорячи про ймовірне призначення віце-прем'єра з євроінтеграції, співрозмовник назвав питання створення цієї посади "перезрілим" і спрогнозував об'єднання її з посадою міністра економіки, враховуючи набуття чинності з початком року угоди про зону вільної торгівлі між ЄС і Україною.

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Разом з тим, джерело, близьке до Яценюка, підтвердило ймовірність призначення на посаду нового віце-прем'єра першого заступника голови Адміністрації президента Віталія Ковальчука.

"Офіційно Ковальчука хочуть призначити для налагодження комунікації між урядом і президентом. Але ця комунікація і так налагоджена, Яценюк часто спілкується з Порошенком. Швидше за все, Ковальчука хочуть привести у Кабмін, щоб встановити більший контроль над прем'єром, і щоб "винюхував", що та як", - припустив соратник прем'єра.

Інше джерело в уряді вважає, що процес перестановок у Кабміні буде довгим, а кадрові питання отримають "комплексні рішення".

"Тут будуть пов'язані не тільки посади віце-прем'єрів і міністрів, але і посади в ЦВК, облдержадміністраціях. І домовленостей поки не видно", - спрогнозував один із міністрів.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня президент України Петро Порошенко заявив, що очікує вагомих кадрових змін у складі Кабінету міністрів та забезпечення їм економічного зростання.