Пєсков про ідею Порошенка для рішення щодо півострова: питання про приналежність Криму не існує

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи озвучені Києвом ідеї про можливі переговори у розширеному женевському форматі про долю півострова, передає ТАСС.

"Питання Криму як такого не існує. Відповідно, неможливо обговорювати питання Криму як таке", - зазначив він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Україна планує найближчим часом запустити нову дипломатичну ініціативу щодо повернення Криму, анексованого в 2014 році Росією. Наголошується, що Київ має намір створити дипломатичний форум на кшталт женевського формату, основу якого в 2014 році складали Росія, Україна, Євросоюз і США.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав указ про створення служби з деокупації Криму.