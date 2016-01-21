В БПП хочуть створити міжнародну експертну раду при ВР з реформування сектору безпеки

Як повідомляє прес-служба БПП, Фріз взяла участь у міжнародній конференції: «Моніторинг викликів урядуванню у секторі безпеки України: стан та потреби», яку організував Центр ім. О. Разумкова спільно с DCAF.

Під час свого виступу на конференції депутат наголосила на необхідності підвищення рівня цивільного контролю у секторі безпеки.

Вона зазначила, що сьогодні, незважаючи на наявність законодавчої бази для парламентського контролю, існують об’єктивні проблеми з практичною реалізацією підзвітності силовиків Верховній Раді.

«Попри аргументи щодо браку компетентності народних обранців в контексті їх допуску до закритої інформації, що може стати причиною витоку таємноЇ інформації і завдання збитків нацбезпеці й обороні, вважаю, що є ефективний шлях для їх усунення. А саме, по-перше, зняття депутатської недоторканності. По-друге, введення кримінальної відповідальності за розголошення таємної інформації з боку законодавчої гілки влади», – підкреслила депутат.

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Фріз також відзначила, що сутність парламентського контролю в сфері безпеки полягає не в спробі шукати помилки та порушення з боку керівників силових установ.

«Контроль – це отримання достовірної інформації про стан ситуації в секторі безпеки, з метою більш активного та ефективного реагування з боку парламенту. Тобто, в першу чергу він має сприяти координації зусиль як в ході реформування сектора безпеки, так і під час виконання ним своїх поточних функцій. Саме тому, вважаю за необхідне утворити при парламенті міжнародну експертну раду з питань реформування сектору безпеки, до якої залучити фахівців, які розуміються на реформах секторів безпеки», – зазначила нардеп.

За її словами, реформи мають писати й пропонувати на розгляд професіонали, які не лише володіють досвідом проведення реформ в цьому напрямку, а й мають ґрунтовні знання щодо прикладів реформування силових відомств в країнах НАТО.

«Чекати ґрунтовних текстів щодо реформування сектору безпеки лише від військових ми не маємо часу. Адже на державному рівні задекларували амбітну мету – вступ в НАТО у 2020 році. Тож, рухатися на цьому шляху маємо якісно й ефективно. А завдання перед нами стоять надважливі: оновлення нормативної бази та бюджетне забезпечення діяльності. Обидва в сфері відповідальності парламенту. Крім того, підвищення парламентського контролю над здійсненням реформ допоможе усунути ризики невиконання або гальмування певних рішень з боку керівництва силових структур, сприяти якісному розвитку співпраці з іноземними партнерами, запобігти виникненню конфліктів у публічній сфері», – сказала Фріз.

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Вона додала, що збільшення бюджету, чисельності військ, надання додаткових повноважень можуть вважатися в суспільстві виправданими лише за умови одночасного зміцнення демократичного цивільного контролю над сектором безпеки.

«Ефективний парламентський контроль в секторі безпеки – це контроль використання коштів виборців-платників податків», – резюмувала Фріз.