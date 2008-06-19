Тимошенко: у Януковича сильонок не вистачить

Прем’єр Юлія Тимошенко вважає, що президент Віктор Ющенко повинен докласти зусиль для збереження демократичної коаліції.

Про це Тимошенко розповіла в інтерв’ю "Українській правді" у Брюсселі.

"Я переконана, що демократична коаліція зберігається. А те, що там є деякі складнощі, я думаю, що президент зі своєю частиною демократичної коаліції ці складнощі вирішить", - сказала вона.

Тимошенко додала, що підтримує дії своєї фракції, яка блокувала роботу парламенту в четвер.

"Я думаю, це пов’язано з усіма провокаціями, які готує Партія регіонів. Наша команда ніколи не займається речами, які є неефективними, негативними. Значить, є необхідність в тому, що наші депутати блокують трибуну", - додала вона.

Зараз, за словами Тимошенко, Партія регіонів займається "збудженням ситуації" в державі.

"Їхні дії просто спрямовані на дестабілізацію в країні та більше нічого", - сказала вона

На питання, чи є кінцевою метою дій Партії регіонів відставка уряду Тимошенко, сама прем’єр відповіла: "Сильонок їм не вистачить зробити будь-яку відставку".

"У Партії регіонів план моєї відставки зріє з першого дня після закінчення позачергових виборів. У них жодних інших думок немає. Але як і вся їхня метушня – ця метушня закінчиться нічим", - сказала Тимошенко.