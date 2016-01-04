Суддя Дніпровського райсуду не був наділений правом визначати місце тримання Корбана - адвокати

Про це адвокати Корбана Олександр Лисак та Олексій Шевчук заявили на прес-конференції в УНІАН.

"Я хотів би зазначити, що саме слідчий суддя Чаус в ухвалі про зміну запобіжного заходу визначив місце утримання Корбана Геннадія Олеговича - Київський слідчий ізолятор, вулиця Дегтярівська, 13", - сказав Лисак.

При цьому він зазначив, що суд, який визначив саме Київське СІЗО місцем утримання Корбана під вартою, "не був наділений правом визначати місце перебування особи".

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"Чим керувався слідчий суддя, визначаючи місце тримання Корбана, мені невідомо", - сказав Лисак.

У зв'язку з цим адвокат висловив сподівання, що Апеляційний суд Києва дасть оцінку такому рішенню судді Чауса.

Лисак нагадав, що Корбан потребує лікування, тому що у нього проблеми з серцем.

Разом з тим адвокат заявив, що офіційної інформації про реальне місце перебування Корбана у сторони захисту немає. "Сьогодні цілий ранок розвозили запити по всіх установах, куди тільки можна, щоб отримати інформацію до завтрашнього судового засідання", - сказав Лисак.

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У свою чергу адвокат Шевчук заявив, що "на сьогоднішній день нам місце знаходження Корбана невідомо".

За його словами, адвокати направили відповідні запити у всі відомі їм установи для того, щоб самостійно з'ясувати, де знаходиться Корбан.

"Оскільки для подальшого ходу справи нам потрібно отримувати відповіді на запити, комунікувати з тим закладом, де буде знаходитися Корбан, щоб розуміти і стан нашого підзахисного, і чи надається йому допомога", - сказав Шевчук.

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Як повідомляв УНІАН, 28 грудня суддя Дніпровського райсуду Києва Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб.

При цьому суддя не врахував, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він повинен перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.