Суд вкотре переніс розгляд скарги на арешт Корбана

11:41, 25 січня 2016
Політика
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Апеляційний суд Києва на 2 лютого переніс розгляд скарги адвокатів лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана на рішення Дніпровського районного суду столиці про тримання його під вартою.

Корбан, суд / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, 2 лютого засідання суду розпочнеться об 11.00.

Перед цим сторона захисту та сам Корбан виступили проти перенесення судового засідання.

"Ми готові до розгляду по суті", - сказав Корбан.

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Лідер «УКРОПу» нагадав про те, що клопотання прокуратури про зміну йому запобіжного заходу розглядалося у Дніпровському райсуді Києва без перерв впродовж 30 годин.

У зв'язку з цим Корбан виступив проти перенесення сьогоднішнього засідання.

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