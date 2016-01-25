Суд вкотре переніс розгляд скарги на арешт Корбана
11:41, 25 січня 2016Політика
188 0
Апеляційний суд Києва на 2 лютого переніс розгляд скарги адвокатів лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана на рішення Дніпровського районного суду столиці про тримання його під вартою.
Суд над Корбаном знову перенесли / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, 2 лютого засідання суду розпочнеться об 11.00.
Перед цим сторона захисту та сам Корбан виступили проти перенесення судового засідання.
"Ми готові до розгляду по суті", - сказав Корбан.
Читайте такожКорбан заявив, що зберігає вдома дитячі книги, а не "чорну бухгалтерію"
Лідер «УКРОПу» нагадав про те, що клопотання прокуратури про зміну йому запобіжного заходу розглядалося у Дніпровському райсуді Києва без перерв впродовж 30 годин.
У зв'язку з цим Корбан виступив проти перенесення сьогоднішнього засідання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter