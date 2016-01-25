Суд вкотре переніс розгляд скарги на арешт Корбана

Як передає кореспондент УНІАН, 2 лютого засідання суду розпочнеться об 11.00.

Перед цим сторона захисту та сам Корбан виступили проти перенесення судового засідання.

"Ми готові до розгляду по суті", - сказав Корбан.

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Лідер «УКРОПу» нагадав про те, що клопотання прокуратури про зміну йому запобіжного заходу розглядалося у Дніпровському райсуді Києва без перерв впродовж 30 годин.

У зв'язку з цим Корбан виступив проти перенесення сьогоднішнього засідання.