Рада ввела кримінальну відповідальність за неякісну військову продукцію

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 227 народних депутатів із 333, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив представник президента у ВР Степан Кубів, законом, що надійшов на підпис до президента, пропонується встановити кримінальну відповідальність за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері (нова стаття 114-2 Кримінального кодексу України).

При цьому закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, а Кабінету міністрів протягом місяця з дня набрання чинності законом доручається вжити заходів щодо вдосконалення національної системи стандартизації продукції оборонного призначення, а також продукції речового, матеріально-технічного забезпечення для військових формувань (розділ ІІ "Прикінцеві положення").

Водночас, як сказав Кубів, "в умовах проведення антитерористичної операції неможливо здійснити належним чином перевірку відповідності військової продукції вимогам технічних регламентів і стандартів, оскільки в Україні відсутня дієва система оцінки відповідності та сертифікації озброєння, військової і спеціальної техніки".

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За таких обставин, зауважив він, запровадження кримінальної відповідальності у зазначеній сфері без удосконалення чинної системи оцінки відповідності та сертифікації призведе до ускладнення процедур та збільшення строків постачання послуг оборонного призначення, що, в свою чергу, негативно позначиться на стані їх бойової готовності і боєздатності військових формувань.

"З метою недопущення останнього виникає потреба завершення заходів щодо вдосконалення національної системи стандартизації продукції, робіт і послуг оборонного призначення та узгодження строків набрання чинності нормами про запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства у сфері", - сказав Кубів.

Так, повідомив він, президент пропонує встановити, що цей закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього закону.

У пункті 2 йдеться про те, що Кабінет міністрів протягом місяця вжити заходів щодо вдосконалення національної системи стандартизації продукції оборонного призначення, а також продукції речового, матеріально-технічного забезпечення для військових формувань.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 липня внесла зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо запровадження кримінальної відповідальності за виробництво і продаж неякісної військової продукції.

Так, запроваджується відповідальність за виготовлення, виробництво, реалізацію, придбання продукції, робіт і послуг, які призвели до створення реальної або потенційної загрози національній безпеці України у військовій сфері.

Порушення службовою особою законодавства карається позбавленням волі на 5-8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 2 років.

Дії, вчинені службовою особою, що займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, якщо вони призвели до матеріального збитку, який в 10 тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходу громадян, до зриву виконання військовим підрозділом (частиною, кораблів) оперативного (бойового) завдання або до тяжких тілесних ушкоджень, загибелі людей або інших тяжких наслідків, караються позбавленням волі на 8-10 років.