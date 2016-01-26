"Відродження" вимагає повернути фінансування професійно-технічної освіти з державного бюджету

Про це під час брифінгу у Верховній Раді у вівторок заявив народний депутат групи “Партія “Відродження” Василь Гуляєв.

За його словами, із початку року на адресу депутатів групи надходять численні звернення колективів професійно-технічних навчальних закладів з різних регіонів України.

“З нового року професійно-технічні училища перейшли на забезпечення місцевих бюджетів. Далеко не всі міста можуть навіть частково забезпечувати професійно-технічні заклади фінансуванням, а це – заробітна плата викладачів, співробітників ПТУ. Я вже не кажу про стипендії, які мали б отримувати діти”, – розповів Василь Гуляєв.

Він додав, що існує й інша сторона проблеми – це навчання студентів із інших населених пунктів.

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“Міста для скорочення витрат на утримання ПТУ можуть в будь-який момент прийняти рішення, що діти, які з малозабезпечених родин з ближніх населених пунктів просто не зможуть навчатись у цьому закладі. Тому що їх навчання має оплачувати бюджет іншого міста”, – наголосив Василь Гуляєв.

Нардеп запропонував внести зміни до законодавства, передбачивши фінансування професійно-технічної освіти з державного бюджету.