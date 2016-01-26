ЗМІ: Ляшко може повернутися до коаліції в обмін на два міністерські крісла

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на свої джерела в БПП і "Народному фронті".

У "Народному фронті" два джерела також заявили, що підтримують можливе повернення Ляшко в коаліцію, але додали, що на заваді цьому можуть стати непрості відносини самого Ляшка з президентом.

Ймовірність повернення "радикалів" також підтвердив у розмові з журналістами заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко.

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"Напевно, таке питання можна обговорювати. Єдине, що у нас є депутати, які мають правильну думку – що при поверненні в коаліцію пан Ляшко повинен вибачитися за ту не дуже правдиву інформацію, яку він поширював про нашій політичній силі і окремих наших депутатів", - заявив він.

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"Ми вважаємо, що кандидатуру (міністра екології) повинні запропонувати наші колеги по коаліції. До цього це була кандидатура від "Батьківщини", тому зараз це може зробити або "Батьківщина", або, якщо буде прийнято рішення Радикальної партії повернутися в коаліцію, то ми не заперечуємо, що це буде представник Радикальної партії", – додав Кононенко.

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Ще один депутат з БПП повідомив, що Ляшко пропонував ідею переформатування коаліції, проте вона не знайшла підтримки.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Ляшко заявив про вихід фракції Радикальної партії з коаліції і перехід її в опозицію до влади.