Адвокати Корбана вимагають покарати слідчого, який намагався завадити їхній професійній діяльності

Про це 26 січня журналістам повідомила Оксана Томчук.

Річ у тім, що, викликавши на допит захисників Геннадія Корбана як свідків у його ж справі, О. Неділько намагався отримати інформацію, яка становить адвокатську таємницю: це є прямим порушення норм закону про адвокатську діяльність. «Було порушено провадження саме стосовно діяльності адвокатів у справі Геннадія Корбана. За таких умов ми не можемо бути допитані», – заявила Оксана Томчук. За її словами, скоєне О. Недільком правопорушення було зафіксоване слідчо-оперативною групою, яка прибула до прокуратури за викликом захисників.

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За законом, складений протокол має бути внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань, після чого повинно бути відкрите кримінальне провадження. Після того, як оперативна група провела необхідні слідчі дії та зафіксувала порушення, слідчий О. Неділько скасував призначені раніше допити адвокатів, прийнявши їхню заяву про те, що вони не можуть бути допитані. У свою чергу, адвокат Андрій Богдан запевнив у готовності всіляко сприяти слідству в кримінальній справі щодо О. Неділька. «Ми будемо просити визнати нас потерпілими у цій кримінальній справі та максимально сприятимемо слідству для доведення цієї кримінальної справи до кінця та обрання міри покарання слідчому, який здійснив незаконні дії», – заявив захисник.

За словами адвоката Ігоря Черезова (захисник активіста АТО Олега Мартинова, який є підозрюваним у справі Геннадія Корбана. – Ред.), який також був викликаний на допит до столичної прокуратури, слідчий О. Неділько фактично сам надав свідчення про те, що він порушив справу проти адвокатів та намагався допитати їх як свідків, адже відомості з саме таким формулюванням були внесені до ЄРДР.

Нагадаємо, 22 січня адвокати Оксана Томчук, Андрій Богдан та Ігор Черезов були викликані до прокуратури міста Києва одночасно на три допити – 25, 26 та 27 січня 2016 року – слідчим О. Недільком у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо «здійснення окремими адвокатами дій для створення умов, які сприяли злочинній діяльності створеною Корбаном Г. О. злочинною організацією». Слід зазначити, що слідством навіть не доведений факт існування відповідної «злочинної організації».