Тимчасовий голова політради УКРОПу заявив, що ніколи не був помічником регіонала Царьова

Про це Денис Борисенко повідомив у своїй заяві, опублікованій на сторінці у мережі Facebook, стосовно інформації про начебто його роботу в 2012-2014 роках помічником депутата Олега Царьова, яку поширили деякі ЗМІ.

«Офіційно заявляю, що ніколи не писав заяви про призначення мене помічником на той час народного депутата Олега Царьова, і жодних документів, які це засвідчують, не отримував», – заявив політик.

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За його словами, він звернувся за роз’ясненням щодо цього питання до відповідних органів Верховної Ради, однак досі не отримав жодних копій документів, які підтверджували б його призначення помічником колишнього нардепа. Натомість йому повідомили, що «посвідчення помічника Олега Царьова було отримане у березні 2013 року іншою особою та здане нею в грудні того ж року».

Денис Борисенко наголосив, що будь-яка співпраця між ним та Олегом Царьовим неможлива в принципі, адже саме за його судовим позовом майбутній лідер сепаратистів був позбавлений у 2006 році мандата депутата Дніпропетровської обласної ради, а, отже, – втратив можливість бути обраним її головою, до чого дуже прагнув.

Через протидію політичним зазіханням Олега Царьова, за словами Дениса Борисенка, у той час він отримував численні погрози фізичної розправи.

«Враховуючи наведені факти, я прошу журналістів припинити поширення неправдивої інформації щодо мене та вимушений нагадати певним ЗМІ та політикам про можливу судову відповідальність за наклеп», – додав політик.

Денис Борисенко також пояснив, як у Верховній Раді опинилися його документи. У 2013 році він отримав пропозицію обійняти посаду радника комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин. Для оформлення на цій посаді він заповнив особову картку, надав копії паспорта та ідентифікаційного коду.

Жодних інших документів чи заяв до жодних підрозділів Верховної Ради він не подавав, стверджує тимчасовий голова політради УКРОПу. Більше того, політик зазначив, що радником в аграрному комітеті ВРУ також не став.