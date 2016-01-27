ФРН не піде на компроміс щодо Донбасу в збиток міжнародному праву - дипломат

Про це він сказав під час круглого столу "Україна у пріоритетах головування Німеччини в ОБСЄ у 2016 році", організованому Фондом Конрада Аденауера та Українським незалежним центром політичних досліджень, передає кореспондент УНІАН.

Німецький дипломат наголосив, що його країна зацікавлена у функціонуванні системи, де домінуватиме довіра та спільна безпека у Європі.

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"ОБСЄ перебуває у кризовій ситуації архітектури європейської безпеки. Німеччина погодилася головувати в ОБСЄ у той момент, коли ця криза вже була очевидною. В той же час ми залучені до ініціатив врегулювання конфліктів, більшість яких відносяться до так званого Мінського процесу і зосереджені на вирішенні конфлікту на Донбасі", - сказав Біндзайль.

Представник німецької дипломатії зазначив, що для ефективного функціонування ОБСЄ у вирішенні поточних проблем організація потребує адекватних ресурсів та фінансування.

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На його переконання, криза на Донбасі є викликом спільній європейській безпеці та порушенням міжнародного права. Тому дуже важливо дотримуватися міжнародних принципів.

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"І ми не будемо поступатися у цьому питанні", - підкреслив Біндзайль.

Дипломат вважає, що Росія шляхом намагання анексувати Крим та вторгненням на Донбас кинула виклик мирній співпраці та спільній безпеці.

За його словами, ФРН продовжить вживати зусилля як в ОБСЄ, так і в рамках "нормандського формату" для розв'язання ситуації в Україні.