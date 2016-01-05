Пентагон: Росія є викликом для США та їх союзників

Про це заявив у понеділок, 4 січня, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Джозеф Данфорд, передає Лента.ру.

Як зазначив Данфорд, американські військові «завжди були зосереджені на розвитку російського потенціалу». За словами генерала, Росія є викликом для США і їх союзників. «Ми робимо такий висновок, грунтуючись на її [Росії] поведінці і можливостях, включаючи ядерні та кібернетичні», — додав він.

Данфорд зізнався, що поки не бачив сам текст стратегії нацбезпеки РФ, і хотів би її прочитати, перш ніж робити подальші висновки.

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Як повідомляв УНІАН раніше, 31 грудня президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким затверджено оновлену стратегію національної безпеки РФ. В оновленій стратегії Росія розглядає Україну як «довгостроковий осередок нестабільності в Європі».

В документі не згадується про анексію Криму і вторгнення на Донбас, однак стверджується, що на тлі «зміцнення в Україні вкрай правої націоналістичної ідеології» відбувається «цілеспрямоване формування у населення образу ворога в особі Росії».