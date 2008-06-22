Міліція просить не політизувати інцидент з донькою і зятем Тимошенко

Міністерство внутрішніх справ України спростовує поширену 21 червня деякими ЗМІ недостовірну інформацію про начебто побиття Шоном КАРРОМ працівників міліції в Одесі.

Як ідеться у заяві МВС, переданій агентству УНІАН Департаментом зв`язків з громадськістю МВС України, це повідомлення не відповідає дійсності та є політично заангажованим.

У заяві зазначається, що, за попередніми результатами службового розслідування, котре проводиться за фактом інциденту, та висновками судово-медичних експертиз з’ясовано, що військовослужбовці внутрішніх військ МВС України, перевищивши свої службові повноваження, невмотивовано застосували грубу фізичну силу стосовно Ш.КАРРА та Євгенії ТИМОШЕНКО, спричинили їм тілесні ушкодження, чим спровокували конфлікт. Такі непрофесійні дії викликали неабиякий суспільний резонанс та політизували цю подію.

За результатами службового розслідування буде ухвалено відповідне рішення, заявляє МВС України.