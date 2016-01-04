Захисники Корбана заявляють про відсутність правосуддя у країні і залежність судової системи

Про це адвокати Олексій Шевчук та Олександр Мірошник сказали на прес-конференції в УНІАН.

“Саме зараз ми можемо, коли минуло кілька днів, зробити узагальнення того, що відбулося… Фактично відбулася соціальна катастрофа. Справа в тому, що соціальна катастрофа полягає в тому, що на сьогоднішній день, фактично знищено правосуддя, фактично знищено модель судочинства. На сьогоднішній день було показано усім, що судова система є залежною, і вона навіть не може претендувати на те, що вона є третьою гілкою влади”, - наголосив Шевчук.

Водночас він заявив, що фактично повністю знищено довіру до системи правоохоронних органів, зокрема до Служби безпеки України, до поліції та інших правоохоронних органів.

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“На сьогодні ця соціальна катастрофа полягає у тому, що розпочато правовий геноцид. Розпочато геноцид щодо кожного з нас, щодо кожного громадянина України”, - вважає Шевчук.

Він зазначив, що йому як адвокату дуже прикро, тому що питання полягає навіть не у Корбані, а це стосується кожного громадянина України.

“На сьогоднішній день я як представник адвокатури не можу гарантувати своїм клієнтам захисту їхніх прав, свобод та інтересів, які гарантовані Конституцією”, - заявив Шевчук.

Він звернув увагу, що на суді над Корбаном «демонструвалося правосуддя, яким можна маніпулювати», а суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус виступив людиною, «яка може реалізувати будь-яку забаганку будь-якої окремо взятої людини, в якої є якісь амбіції, інтереси і зацікавленість в тому, щоб її опонент безпосередньо перебував за гратами».

Захисник назвав суд над Корбаном «вибірковим з елементами імітаційної демократії».

«Ми сьогодні не побачили країни, де є три незалежні гілки влади: виконавча, судова і законодавча», - сказав Шевчук.

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При цьому він заявив, що на його думку, прокуратура є пережитком радянської епохи, і такий орган має зникнути. Він назвав органи прокуратури «правовим атавізмом і рудиментом, який є каральною машиною».

Шевчук висловив думку, що прокуратура має бути трансформована у департамент державного обвинувачення при міністерстві юстиції.

Своєю чергою адвокат Олександр Мірошник заявив, що в Україні зараз немає значущих реформ, які б давали змогу говорити про незалежність судової системи.

Мірошник зазначив, що судова система як була, так і залишилась залежною.

«Вона ще більш залежна, як зараз виявляється, через те, що в країні декларуються реформи, але фактично ці реформи не реалізуються», - зауважив захисник.

Він нагадав, що суддя Микола Чаус, який виніс рішення про взяття Корбана під варту, перебуває під дисциплінарним провадженням, і що є відповідні рішення про звільнення цього судді.

Мірошник заявляє, що такі процеси, як 30-годинний суд над Корбаном, він не спостерігав за усю свою адвокатську і юридичну практику. Він сказав, що такого свавілля, яке чинив суддя Чаус, не було навіть під час розгляду судами справ проти учасників Революції гідності.

Також він звернув увагу на свавілля з боку прокурорів, які за його словами, «підміняли будь-які можливі і неможливі юридичні поняття, наповнювали їх своїм змістом, який вигідний їм».

Мірошник зазначив, що діям прокурорів і судді не давалася жодна правова оцінка, а реакцію адвокатів з цього приводу ніхто не слухав.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня Корбана затримала СБУ, оголосивши йому про підозру за низкою статей Кримінального кодексу, серед яких створення злочинного угруповання. Корбан усі звинувачення відкидає.

26 грудня Дніпровський райсуд Києва почав розгляд клопотання Генпрокуратури про зміну запобіжного заходу Корбану з домашнього арешту на тримання під вартою. Термін домашнього арешту завершувався 31 грудня.

28 грудня суддя Дніпровського районного суду Києва Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту на 60 діб.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, у свою чергу, назвав ситуацію з Корбаном «далекою від високих стандартів чесного і незалежного суду».