Павло Глоба обіцяє кризу Росії і довге життя Лукашенку

Відомий російський астролог Павло Глоба виступив з політичним прогнозом. В інтерв`ю "Новым Известиям" він заявив, що в 2012 році Росію чекає "системна криза".

"Нова системна криза в Росії буде тільки в 2012 році. І до 2019 року нам доведеться затягнути пояси", - заявив Глоба на питання, чи збережеться після 2008 року "основна лінія партії". За словами астролога, витягувати Росію з кризи буде "глибинка". За інформацією Глоби, "відразу після кризи" столицю перенесуть з Москви до Нижнього Новгорода або Самари. Тільки після цього населення Росії почне знову рости.

Глоба також передбачає довге життя Олександру Лукашенку, який в Білорусі "гнутиме свою лінію, поки живий", і розміщення баз НАТО в Азербайджані. Особливо астролог зупинився на зовнішньополітичній ситуації і передбачив війну в Ірані наступного року. Щодо Європи, то вона ніколи не пустить до себе Росію, "яку боїться".

Лєнта.ру