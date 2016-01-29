8 партій закликають Порошенка не допустити зриву виборів до райрад у Києві

Про це йдеться у відкритому листі партій до глави держави.

У листі нагадується, що Київрада ухвалила рішення про проведення виборів депутатів районних у Києві рад 27 березня цього року.

"Районні ради – це осередки самоврядування в районах столиці, що дозволять киянам самостійно вирішувати повсякденні територіальні проблеми районів та управляти майном і бюджетом своєї громади. Намагання окремих політичних сил зупинити виборчий процес через посередництво судів не мають жодних правових наслідків і не можуть вплинути на хід виборчого процесу", - йдеться у листі.

У зв’язку з цим партії закликали Порошенка не допустити зриву виборів.

"Закликаємо Вас, пане президенте, вжити негайних заходів та не допустити подальших спроб зірвати виборчий процес. Закликаємо Вас, гаранта Конституції, забезпечити право громадян України обирати органи місцевого самоврядування в місті Києві", - йдеться у листі.

Водночас прес-секретар партії УКРОП Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook повідомила, що представники політичних демократичних сил подали заяву до Генеральної прокуратури на дії судді Окружного адмінсуду Олексія Огурцова, який за позовом громадської організації "Наждак", а також народних депутатів Євгена Рибчинського ("Воля народу") та Сергія Рудика (позафракційний), виніс рішення щодо скасування виборів до райрад у Києві.

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Як повідомляв УНІАН, 27 січня Окружний адміністративний суд Києва за позовом Рибчинського, Рудика і громадської організації "Наждак" зупинив чинність постанови Центральної виборчої комісії щодо проведення у Києві 27 березня виборів до районних рад.

28 січня ЦВК подала апеляцію на це рішення.

23 липня 2015 року Київрада ухвалила рішення "Про управління районами міста Києва", яким визначила обсяг і межі повноважень 10 районних у місті Києві рад та призначила перші вибори депутатів таких рад на 27 березня 2016 року.

ЦВК оголосила про початок процесу з виборів депутатів райрад Києва з 6 лютого 2016 року.

Раніше райради у Києві було ліквідовано в 2010 році.