ЦВК подала апеляцію на рішення про скасування виборів до райрад Києва

Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера.

«Сьогодні наші юристи подали скаргу на це рішення до Київського апеляційного адміністративного суду. Подається вона через Окружний адмінсуд», - повідомив він.

Нагадаємо, що вчора на своїй сторінці у Facebook Магера повідомив, що ЦВК оскаржить в Київському апеляційному адміністративному суді рішення Окружного адміністративного суду Києва від 27 січня про скасування виборів до районних рад.

Читайте такожРада відмовилася скасувати призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу

За його словами, у ЦВК залишається лише один варіант - подавати апеляційну скаргу на цю ухвалу суду.

"Така ухвала судді, на мою думку, має всі ознаки незаконності. Тому апеляція буде мною підписана і подана до суду апеляційної інстанції уже 28 січня 2016 року. Рішення Київського апеляційного адміністративного суду на згадану ухвалу Огурцова буде остаточним. На жаль чи на щастя", - написав заступник голови ЦВК.