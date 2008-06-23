Хорошковський отримав від Ющенка спеціальне звання

Президент України Віктор ЮЩЕНКО Указом № 578/2008 присвоїв голові Державної митної служби Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ спеціальне звання дійсного державного радника митної служби.

Текст відповідного Указу від 23 червня 2008 року розміщений на офіційному сайті глави держави.

Довідка УНІАН. Спеціальне звання “дійсний державний радник митної служби” затверджене відповідною постановою Кабінету міністрів у червні 2003 року. Як ідеться в документі, спеціальні звання присвоюються відповідно до займаних посад і стажу роботи. Звання “дійсний державний радник” є найвищим в системі Держмитслужби і відповідає посаді голови цієї структури.