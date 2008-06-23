Черновецький: "Прийдіть на мій виступ, вам дурно стане"

Мер Києва Леонід Черновецький заявляє, що ще не збирав підписи на підтримку відставки уряду Юлії Тимошенко, про що заявляв раніше.

"Я ще не збирав підписи і мені потрібно ще якийсь час для того, щоб я мав можливість провести консультації - чи все так, як я думаю, погано. Може, у результаті неінформованості я чогось не знаю", - сказав Черновецький на прес-конференції в понеділок.

При цьому він визнав, що заяву про те, що його команда починає збір підписів про відставку уряду, якщо не будуть виплачені кошти бюджетникам і пенсіонерам, він зробив місяць тому.

Водночас Черновецький сказав, що не впевнений, "що відставка може відбутися сьогодні або завтра".

При цьому на питання, чи не пов`язані між собою його заява про початок збору підписів і аналогічні дії Парії регіонів, мер відповів:

"Це ніяк не пов`язано з заявами жодної партії".

На репліку журналіста, чи не є тоді така заява піаром, Черновецький відповів:

"Піар - це тоді, коли є аудиторія, і ти з нею спілкуєшся напряму. Це найкраща піар-акція. Візьміть мій виступ на площі, вам стане дурно від того, що ви побачите. Я чую кожного киянина і намагаюся зробити усе, що я можу. Це і є моя піар-акція".

"Якщо мені є що сказати, я це кажу, якщо мені є що зробити й у мене є на це сили, я це роблю. На мене дивиться Україна, моя посада досить висока. Я знаходжуся в ранзі, я думаю, не менше першого віце-прем`єра. Але за тими обов`язками, які я сприймаю, як мої обов`язки, я повинен говорити про проблеми в Україні", - додав він.

При цьому Черновецький відзначив, що Кабмін досі "не профінансував функції столиці на жодну копійку, але надія на фінансування залишається".

Українська правда