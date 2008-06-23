Черновецький: "Прийдіть на мій виступ, вам дурно стане"

16:41, 23 червня 2008
Політика
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Мер провів прес-конференцію

Мер Києва Леонід Черновецький заявляє, що ще не збирав підписи на підтримку відставки уряду Юлії Тимошенко, про що заявляв раніше.

"Я ще не збирав підписи і мені потрібно ще якийсь час для того, щоб я мав можливість провести консультації - чи все так, як я думаю, погано. Може, у результаті неінформованості я чогось не знаю", - сказав Черновецький на прес-конференції в понеділок.

При цьому він визнав, що заяву про те, що його команда починає збір підписів про відставку уряду, якщо не будуть виплачені кошти бюджетникам і пенсіонерам, він зробив місяць тому.

Водночас Черновецький сказав, що не впевнений, "що відставка може відбутися сьогодні або завтра".

При цьому на питання, чи не пов`язані між собою його заява про початок збору підписів і аналогічні дії Парії регіонів, мер відповів:

"Це ніяк не пов`язано з заявами жодної партії".

На репліку журналіста, чи не є тоді така заява піаром, Черновецький відповів:

"Піар - це тоді, коли є аудиторія, і ти з нею спілкуєшся напряму. Це найкраща піар-акція. Візьміть мій виступ на площі, вам стане дурно від того, що ви побачите. Я чую кожного киянина і намагаюся зробити усе, що я можу. Це і є моя піар-акція".

"Якщо мені є що сказати, я це кажу, якщо мені є що зробити й у мене є на це сили, я це роблю. На мене дивиться Україна, моя посада досить висока. Я знаходжуся в ранзі, я думаю, не менше першого віце-прем`єра. Але за тими обов`язками, які я сприймаю, як мої обов`язки, я повинен говорити про проблеми в Україні", - додав він.

При цьому Черновецький відзначив, що Кабмін досі "не профінансував функції столиці на жодну копійку, але надія на фінансування залишається".

Українська правда

 

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