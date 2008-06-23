Ющенко повинен переконати Плюща - Жебрівський
Аргументи нардепа
Народний депутат України від блоку «Наша Україна - Народна Самооборона» Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ вважає, що Президент Віктор ЮЩЕНКО повинен переконати депутата Івана ПЛЮЩА вступити до лав парламентської коаліції і тим самим “зберегти її від розпаду”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ЖЕБРІВСЬКИЙ сказав під час робочої поїздки на Рівненщину.
За його словами, питання існування демократичної коаліції нині перебуває виключно у руках Президента. П.ЖЕБРІВСЬКИЙ зазначив, що вступ «патріарха» української політики І.ПЛЮЩА до лав коаліції повинен відбутися протягом парламентських літніх канікул, щоб восени коаліція мала достатньо голосів і могла приймати закони, необхідні для подальшого розвитку держави та ефективної діяльності уряду.