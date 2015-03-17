Гончаренко може очолити п'яту колону Кремля - ЗМІ

В кулуарах парламенту шепочуться, що повести зрадників у бій може нардеп з блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко.

Журналісти програми "Гроші" з'ясували, що майже 10 років свого життя, до того як потрапити до команди Порошенка, він провів під символікою "Партії регіонів".

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Він, як і всі регіонали, агітував за фільми російською мовою і носив георгіївську стрічку, а коли позбавлений звання президента Віктор Янукович почав пакувати валізи, нардеп покинув лави регіоналів і оголосив себе патріотом України. До того ж, аби показати силу свого патріотизму, навіть поїхав на фронт. Втім, лише для того, аби пофотографуватися, передає ТСН.

Після своєї подорожі на Донбасі нардеп вирушив на доволі недешевий відпочинок на островах.

До цього Гончаренко вже встиг гарно розважитись в Криму. Тоді Олексій широко розправивши плечі, поліз у розлючений проросійськи налаштований натовп із проукраїнськими гаслами, за що начебто і отримав на горіхи.

"Це наш будинок, ми в своєму будинку самі розберемося які закони приймати, ми ж не приходимо до Москви і Санкт-Петербурга навчити вас, який вам закон прийняти", - кричав він у Криму.

Втім, якщо уважніше придивитися до відео з нібито побиттям нардепа, видно що професійний боксер та досвідчений військовий Армен, відомий серед сепаратистів під прізвиськом "Самвел", чомусь б'є Гончаренка відкритою долонею.

На ще одній акції Гончарнека народний обранець на референдумі у Криму розгорнув український прапор прямісінько перед носом самопроголошеного глави Криму Сергія Аксьонова. Але ж на голосування пускали тільки з кримською пропискою.

Журналісти припускають, що Гончаренко міг домовитися про зйомку з людьми Аксьонова. Свою фіктивну проукраїнську позицію фейковий патріот відвіз і до Росії на марш миру в пам'ять про російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

У Москві Гончаренка навіть заарештовують. Йому закидають цілу низку статей: від опору поліції під час затримання, до вбивства російського громадянина під час подій в одеській будівлі профспілок. За ґратами Гончаренко дивним чином продовжував писати повідомлення на своїй сторінці в соцмережі.

А наступного дня його взагалі без суду і слідства та навіть голодування, відпустили, не звертаючи жодної уваги на чималу суму, знайдену при ньому - понад 6 тисяч доларів.

Це, якщо вірити декларації про доходи Гончаренка за 2013 рік - майже вся його річна зарплатня. Невже це гроші від його російських спонсорів, подумують журналісти "Грошей". А отже, його історія з ночівлею в СІЗО, перфоманс із прапором під час референдуму, та інцидент з побиттям у Криму може виявитися лише фарсом.

Як повідомлялося раніше, нардеп Гончаренко називав Одесу "центром Новоросії", а Україну – "штучно зшитою" державою.