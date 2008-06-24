Ющенко з дружиною побували у місті, де з'являлася Божа Матір

Президент України Віктор ЮЩЕНКО з дружиною Катериною ЮЩЕНКО вклонилися християнським святиням у португальському місті Фатіма.

Як повідомляє прес-служба глави держави, за переказами, з травня по жовтень 1917 року у цьому місті трьом дітям кілька разів було з`явлення Божої Матері.

Президентське подружжя оглянуло церкву Святої Трійці, де поховані троє очевидців чуда.

Віктор та Катерина ЮЩЕНКИ також вклонилися статуї Божої Матері, встановленої біля Капели де Пересоіш, яка розташована на місці явлення Святої Марії.

Крім того, Президент із дружиною оглянули Базиліку Святої Вервиці, побудовану торік та розраховану на відвідання близько 9 тисяч прихожан.

Як повідомив отець Вержиліо Антунеш, щороку Фатіму відвідують близько 5 мільйонів прочан майже зі 100 країн світу. На центральному майдані, розташованому між храмами, збираються до 300 тисяч людей. У Фатімі кілька разів відправляв службу Папа Римський Іоанн Павло ІІ.

Президент подарував служителям храмів книжки з української іконографії та зробив запис у Книзі почесних гостей.