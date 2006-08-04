На посаду глави МЗС Президент запропонував кандидатуру Тарасюка

Текст проекту розміщено на офіційному сайті ВР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до парламенту проект Постанови про призначення Бориса ТАРАСЮКА міністром закордонних справ України. Текст проекту розміщено на офіційному сайті Верховної Ради України. Як зазначається в проекті, “відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє: призначити ТАРАСЮКА Бориса Івановича Міністром закордонних справ України”.

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