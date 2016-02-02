У Бундестазі заявили, що санкції проти РФ будуть діяти, поки на Донбасі "не замовкне зброя"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кріхбаум сказав на прес-конференції у Києві.

"Для величезної більшості депутатів німецького Бундестагу абсолютно зрозуміло одне: доки не буде режиму тиші, доки не замовкне зброя, доти санкції діють", - наголосив Кріхбаум.

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За його словами, "повинна продовжуватисяна пружена робота над виконанням Мінських угод".

Кріхбаум зазначив, що необхідно виконувати всі положення Мінських угод, зокрема припинити вогонь, відвести важке озброєння.