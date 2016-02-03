Апеляційний суд постановив повернути справу Корбана на розгляд до Печерського суду столиці

Розглянувши подання голови Печерського районного суду м. Києва щодо зміни підсудності справи Геннадія Корбана з Печерського суду на Дніпровський, колегія суддів Апеляційного суду столиці у складі суддів Верховець, Ковальської та Кепкал постановила залишити її в Печерському суді. Присутні в залі засідань зустріли рішення суддів оплесками та вигуками «Дякуємо!».

Таким чином, суд визнав незаконною передачу справи Корбана з Печерського суду до Дніпровського, де, зокрема, суддя Микола Чаус виніс рішення про арешт політика і тримання під вартою.

За словами адвокатів члена президії політради УКРОПу, сьогоднішнє рішення Апеляційного суду міста Києва про залишення без розгляду подання голови Печерського райсуду щодо визначення підсудності справи Геннадія Корбана фактично визначає, що клопотання у справі політика має розглядати лише Печерський суд.

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«Ми зараз можемо казати про те, що підслідність розгляду скарг і клопотань у «справі Корбана» визначено зараз за Печерським судом», – сказав журналістам адвокат політика Юрій Сухов. Таким чином, всі подальші клопотання і скарги сторона захисту подаватиме лише до Печерського райсуду.

«Голова Печерського суду хотів, щоб цю справу слухав Дніпровський суд. Подання залишили без задоволення і наразі справа буде повернута до Печерського суду», – додав у свою чергу захисник Геннадія Корбана Олексій Шевчук. При цьому адвокат зазначив, що захист обов'язково надасть відповідне рішення при розгляді апеляції на рішення Дніпровського райсуду про арешт Геннадія Корбана.

Адвокати також повідомили, що збираються з'ясувати, чим керувалася колегія суддів Апеляційного суду у складі Дениса Масенка, Валерія Лашевича та Віктора Глиняного, призначаючи засідання щодо розгляду по суті скарги захисту Геннадія Корбана на 11.00 3 лютого, адже колегію суддів попереджали про призначення іншої справи за участю Геннадія Корбана та його адвокатів на цей самий час.