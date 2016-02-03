Нардепи від УКРОПу: Заява Абромавичуса дає підстави вважати, що Кононенко зловживав владою

Народні депутати України та члени міжфракційного об’єднання УКРОП Віталій Купрій, Олександр Дубінін та Андрій Денисенко подали заяву до генпрокурора Віктора Шокіна, директора НАБУ Артема Ситника та заступника генпрокурора Назара Холодницького про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України, першим заступником голови депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка» Ігорем Кононенком. Причиною заяви стали факти зловживання владою Ігорем Кононенком, озвучені міністром економічного розвитку й торгівлі Айварасом Абромавічусом. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив член політради УКРОПу Віталій Купрій.

«Айварас Абромавічус заявив про здійснення на нього тиску та незаконного впливу, а також про блокування роботи міністерства Ігорем Кононенком, у зв’язку з чим міністр подав у відставку», – написав нардеп та зазначив, що вказана заява дає обґрунтовані підстави вважати, що нардеп Кононенко здійснив зловживання владою, що є злочином, передбаченим статтею 364 КК України.

«Він (Ігор Кононенко. – Ред.) змушував міністра призначати своїх людей на вищі керівні посади як міністерств, так і державних підприємств», – наголошує Віталій Купрій та пояснює, що це вказує на корупційну складову в його діях, «яка спричиняє тяжкі наслідки для державних інтересів. Такий злочин кваліфікується за частиною 2 статті 364 КК України, що передбачає позбавлення волі до шести років».

У спільній заяві нардепи-укропівці просять директора НАБУ Артема Ситника негайно внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати досудове розслідування зазначених обставин. «Щоб розслідування було ефективним, генпрокурор Шокін має негайно внести до Верховної Ради подання про зняття депутатської недоторканості з Ігоря Кононенка», – зауважив член політради УКРОПу.

На переконання нардепа Купрія, це дозволить здійснити оперативно-розшукові заходи (стеження, зняття інформації з засобів зв'язку тощо), а також провести обшуки певних приміщень. На підставі цього слід сформувати належну доказову базу злочинної діяльності, яка стане підставою для подання до Верховної Ради України про арешт Ігоря Кононенка.

«Якщо розслідування буде проведено не за вказаною процедурою та у Кононенка залишиться депутатський імунітет, то це слідство стане черговою фікцією відомства Ситника. І тоді злочинці не будуть покарані, а громадяни України не дізнаються про справжні масштаби корупції команди Порошенка», – констатував Віталій Купрій.