Кабмін знову відклав зміни до бюджету

На сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів не планується розгляд питання про зміни до держбюджету 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК.

Він зазначив, що на сьогодні документ ще не узгоджений з Секретаріатом Президента України. «Пріоритети щодо змін до бюджету з Секретаріатом Президента ще не узгоджені», - підкреслив В.ПИНЗЕНИК.