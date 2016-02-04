Луценко назвав нову причину, через яку Яценюк може відправитися у відставку

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко заявив у коментарі журналістам.

"Якщо прем'єр-міністр не хоче формувати дійсно коаліційний відповідальний уряд і буде відмовлятися від кандидатур тільки тому, що він не хоче з ними працювати, то може з'явитися постанова про відставку. Тоді, звичайно, настане парламентська криза і тоді почнеться пошук, хто стане прем'єр-міністром", - зазначив Луценко.

При цьому він сказав, що не бачить кандидата на посаду глави уряду.

За словами Луценко, фракція "Об'єднання "Самопоміч" заявляє, що у них є принаймні три кандидатури.

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При цьому Луценко пожартував, що "хай би хоч одну назвали і я буду задоволений, тому що в мене вже картинки з кроликом закінчилися для Фейсбуку, тому може щось нове буде".

Як повідомлялося, раніше Луценко заявляв, що подальше перебування Яценюка на посаді прем'єр-міністра залежатиме від звіту уряду в парламенті. Звіт планується заслухати у ВР на пленарному тижні з 16 по 19 лютого.

Фракція БПП на засіданні 1 лютого затвердила своїх кандидатів на посади в Кабінеті міністрів.

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На посаду міністра охорони здоров'я була запропонована кандидатура Олексія Гончаренка, міністра екології Гліба Загорія, першого віце-прем'єра - Віталія Ковальчука, віце-прем'єра з євроінтеграції - Ольги Белькової, міністра освіти - Олександра Співаковського, міністра культури - Євгена Нищука.

Разом з тим 2 лютого Луценко заявив, що буде ініціювати повернення до обговорення кандидатур в уряд.

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