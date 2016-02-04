Німеччина в ОБСЄ: врегулювання ситуації на Донбасі не можливе без припинення вогню

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу у Києві.

Дипломат нагадала про нещодавню заяву федерального канцлера Ангели Меркель про те, що виконання Мінських домовленостей є найважливішим завданням і єдиним шляхом до розв'язання конфлікту.

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"Врегулювання це можливе лише за умови досягнення стійкого перемир'я або припинення вогню. І тут роль Мінських угод важко недооцінити. Потрібно працювати саме у цьому напрямку", - наголосила Леендертсе.

Керівник робочого штабу з питань головування Німеччини в ОБСЄ, говорячи про часову послідовність виконання положень Мінських угод і, зокрема, проведення місцевих виборів та надання окремим районам Донбасу особливого порядку самоврядування, зазначила, що "зміни до Конституції, якими надається особливий порядок, носять перехідний або тимчасовий характер".