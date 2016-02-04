Пивоварський назвав умови, за яких готовий відкликати свою заяву про відставку

Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський заявив про можливість відкликати свою заяву про відставку за умови виконання ряду умов.

Про це він сказав під час позачергового засідання уряду.

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Серед умов, які назвав міністр, - встановлення адекватного рівня зарплат чиновників вищого рангу, а також можливість реалізації започаткованих реформ, в тому числі в сфері держзакупівель на «Укрзалізниці».

«Я готовий заявити, що я відкликаю свою заяву за умови, що будуть виконані ряд принципів. Перший принцип - справедлива зарплата для держслужбовців, - сказав міністр. - Другий принцип. Я почав дуже важливі процеси в сфері держзакупівель на «Укрзалізниці». У минулому році було зекономлено мільярди гривень, а підприємства «Укрзалізниці» і підприємства Мінінфраструктури стали багато в чому тестовим майданчиком для системи електронних закупівель».

Міністр підкреслив, що якщо озвучені ним принципи будуть виконуватися, то він "готовий разом з командою працювати далі".

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Як повідомляв УНІАН, Пивоварський був призначений на посаду міністра інфраструктури 2 грудня 2014 року. До призначення він з кінця 2012 року очолював велику українську фінансово-промислову групу компаній "Континіум", а також працював в інвестиційній компанії Dragon Capital (Україна) на посаді керуючого директора.

Пивоварський подав заяву про відставку з поста міністра інфраструктури 16 грудня 2015 року, мотивуючи своє рішення неможливістю виконувати свої функції, в тому числі через низькі зарплати.