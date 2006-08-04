Викрито нарколабораторію, влаштовану трьома громадянами РФ

Працівники відділення з боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС України у Тернопільській області під час проведення операції «Мак-2006» у лісі заповідника „Медобори”, що у Кременецькому районі, затримали трьох громадян Росії.

Як повідомили УНІАН у Департаменті БНОН МВС України, зазначені громадяни у лісі, в наметі, обладнали підпільну нарколабораторію. 10 діб, вирізаючи з присадибних ділянок жителів навколишніх сіл мак, зловмисники виготовляли екстракційний опій.

При обшуку, проведеному працівниками міліції, з намету було вилучено 4,8 кг концентрованого екстракційного опію, 240 кг зелених коробок маку, приладдя для виготовлення наркотику, що за цінами “чорного ринку“ становить понад 500 тисяч гривень.

Встановлено, що один із затриманих протягом останніх 4-х років у літній період постійно відвідує Кременеччину, заготовляє або викрадає наркосировину і виготовляє екстракційний опій, який згодом реалізує в місті Ростов-на-Дону Російської Федерації.