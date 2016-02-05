Рада розгляне законопроект про позбавлення громадянства за злочини проти нацбезпеки (подію завершено)
Також у парламенті на сьогодні запланована Година запитань до уряду.
Верховна Рада сьогодні розгляне законопроект щодо припинення громадянства України осіб, які вчинили злочини проти основ національної безпеки України. Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено у порядку денному засідання.
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Загалом після Години запитань до уряду парламент планує розглянути лише 7 законопроектів у першому читанні.
Серед них також – про посилення відповідальності за пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів.
Розглядатиметься і законопроект про посилення захисту прав на нерухоме майно, а також зміни до закону "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" щодо призначення керівника центрального органу виконавчої влади.