Нардеп показав розкішні маєтки Фірташа та Льовочкіна на Лазуровому узбережжі Франції (фото, відео)

Автор розслідування, яке опублікувала "Українська правда", зазначає, що Фірташ з Льовочкіним влаштували собі своєрідний кооператив на найдорожчих землях Європи - Лазуровому узбережжі Франції.

Стало відомо, що вони володіють земельними ділянками та віллами у місті Сен Жан Кап Ферра.

Вілла Фірташа має назву "La Mauresque" ("Мавританка") та розташована за двома адресами – номер 52 на бульварі Шарля де Голля (Boulevard Charles De Gaulle) та номер 48 на авеню Бельвю (Avenue Bellevue).

Цей будинок вартістю 49 мільйонів євро із садом, басейном і тенісним кортом оформлений на компанію LM Holdings. Згідно з документами, цедентами (особами, що поступаються своїми правами – Ред.) фірми є директор багатьох підприємств Фірташа Роберт Шетлер-Джонс та ще один британець Девід Браун, а цессіонарієм (правонаступником – Ред.) – сам Дмитро Фірташ.

Поряд із будинком Фірташа, буквально за парканом розташований будинок колишнього глави Адміністрації президента, колишнього першого помічника президента, колишнього керівника секретаріату Кабінету міністрів Сергія Льовочкіна.

Вілла Льовочкіна розташована за адресою: будинок 56, бульвар Шарля де Голля (Boulevard du Général de Gaulle) у Сен Жан Кап Ферра.

Як виявляється, Льовочкіну належить одразу п’ять земельних ділянок, об’єднаних однією територією та поштовою адресою. Тут так само можна отримати інформацію про власника. Нерухомість Льовочкіна оформлена на датську компанію Glorietta Investments I APS.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що Фірташ ще до його затримання в Австрії придбав у Лондоні стару станцію метро Brompton Road за 53 мільйони фунтів стерлінгів, а ще раніше – будинок неподалік за 60 мільйонів фунтів стерлінгів.