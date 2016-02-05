Гройсман заявляє, що не дозволить уряду робити "винними в усьому і дурними" депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер заявив на засіданні парламенту у відповідь на закиди, що парламент не завжди підтримує ініціативи уряду.

Він наголосив, що нерідко запропоновані урядом законопроекти є недосконалими.

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Гройсман, зокрема, зазначив, що міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі запропонував законопроект про реформування медицини, де як приклад вказує на реформи в цій галузі у Вінницькій, Донецькій областях та місті Києві, однак, за словами спікера, саме в цих регіонах реформи призвели до розвалу галузі.

“Таке рішення парламент приймати не буде, незалежно від партій, незалежно від фракцій, незалежно від політичних поглядів”, - заявив Гройсман.

Він підкреслив, що “український парламент в найважчі хвилини підставляв плече кожному міністерству для прийняття ефективних рішень”.

“Робити сьогодні винних у всьому і дурними депутатів я не дам. Це стосується всіх народних депутатів України”, - наголосив Гройсман.

Ці словами голови ВР викликали оплески в сесійній залі та вигуки підтримки.

За словами спікера, парламент “справно приймає рішення, які дають можливість виводити країну з кризи. Я наполягаю на тому, що це має бути відвертий і конструктивний діалог”.

Гройсман наголосив, що в більшості випадах парламент і уряд несуть спільну консолідовану відповідальність за рішення. В той же час він додав: “Я не хотів би розглядати можливості, при якій хтось буде дурний, а хтось буде розумніший”.

Він закликав усіх до “конструктивної взаємодії і до того, щоб ми об'єдналися і рухалися далі”.

Голова ВР закликав парламент і уряд поважати один одного.