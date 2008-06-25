Довгий розказав, як треба розглядати владу

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ наполягатиме на формуванні комісій Київради на пропорційній основі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, про це він заявив сьогодні перед початком погоджувальної ради.

О.ДОВГИЙ зазначив, що процес формування та узгодження постійних комісій так само слід здійснювати відповідно до принципів нової філософії діяльності Київради.

«Вона полягає у тому, щоб усі рішення напрацьовувалися та приймалися як результат спільних зусиль. Цілком зрозуміло, що кожна політична сила має свої види на ту чи іншу проблему, галузь, а відтак має своє бачення складу і роботи відповідних комісій, - зазначив він. – Проте, не дивлячись на бажання окремих політичних сил поставити процес формування комісій у систему координат «більшість – меншість», цього не буде. Сьогодні на Погоджувальній раді я буду відстоювати ідею спільної участі в роботі комісій на пропорційній основі. Розглядати владу треба не лише як ресурс, а передусім, як спільну відповідальність».

«Такий підхід передбачає, що ті фракції Київради, чисельність яких збігається або майже збігається з кількістю комісій, як то фракції Блоку Кличка, БЮТ або Блоку Леоніда Черновецького, мають бути представлені в усіх без виключення комісіях. Лише спільна кропітка робота представників різних політичних сил в комісіях зможе гарантувати якість, справедливість і авторитетність рішень Київради для громади», - переконаний О.ДОВГИЙ.

Що стосується роботи над удосконаленням регламенту, то секретар Київради схвально відгукнувся про роботу над цим документом. «Я хотів би подякувати всім без виключення депутатам, які працюють над регламентом за їхню активну позицію та конструктивний підхід», - сказав він. За словами О.ДОВГОГО, робота йде плідно і вже опрацьовано більше половини регламенту.