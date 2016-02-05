Матіос озвучив кількість військових і правоохоронців з Криму, підозрюваних у зраді й дезертирстві

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

“Протягом 2014-2015 років органами прокуратури зареєстровано 14 тис. 894 провадження відносно майже 19 тис. військовослужбовців України, які залишилися на території АР Крим після її анексії, і в діях яких є ознаки не виконання службових обов'язків, дезертирства, державна зрада”, - сказав Матіос.

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За його словами, від загальної кількості цих проваджень 20% вже скеровано до суду, проти близько 3 тис. осіб, щодо інших здійснюються заходи з розшуку та затримання.

За словами Матіоса, органи прокуратури фактично закінчили всі необхідні дії, передбачені українським законодавством щодо осіб, які перешли на сторону РФ, і зараз необхідно вживати заходи з їх розшуку і затримання.

“Ми встановлюємо тих, хто не тільки залишився на території Автономної Республіки, але й перейшов на службу до збройних сил РФ, інших відомств. І в цьому є ознаки злочину не тільки дезертирства, що дасть нам в подальшому можливість звертатися і до міжнародних судів”.