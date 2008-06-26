Тимошенко не віддасть шельф Чорного моря

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що її команда не допустить продовження масштабної корупції на шельфі Чорного моря.

Про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, шельф Чорного моря може забезпечити енергетичну незалежність України. Вона нагадала, що шельф Чорного моря був безпрецедентно відданий в приватні руки без захисту національних інтересів.

Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що уряд в цьому питанні діє послідовно і вже скасовані незаконно видані ліцензії.

«Де б не була наша команда – у владі чи в опозиції – ми не дамо так корупційно використовувати ресурси України», - сказала вона. При цьому глава уряду додала, що ніякі замовні дії «не зруйнують шлях українського уряду на припинення масштабної міждержавної корупції, яка стосується шельфу Чорного моря».