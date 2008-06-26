Мороз про справу Гонгадзе, ПАРЄ, замовників і керівництво країни

Нинішнє керівництво України пов`язане певними зобов`язаннями з колишньою владою. Так спікер Верховної Ради України 5-го скликання, лідер СПУ Олександр МОРОЗ прокоментував висновки юридичного комітету ПАРЄ з розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

У коментарі О.МОРОЗА, розміщеному на сайті СПУ, зазначається, що «за рубежем є особи, кровно зацікавлені в збереженні невідання – в глобальному значенні».

Він підкреслив: «мені зрозуміла позиція Європи, яка вимагає розставити всі крапки над «і» в справі Гонгадзе, назвати замовників, а не виконавців цього злочину. Тільки тоді українська влада змиє з себе цю ганебну пляму». За його словами, сьогодні «йде процес блокування: змінюються слідчі групи, процес затягується, притупляється суспільний інтерес». О.МОРОЗ підкреслив, що дотепер не досліджені всерйоз записи Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, “а вони, впевнений, можуть пролити світло на найтемніші «кути» справи». «Генпрокуратура просто наполягає на залученні касет до матеріалів слідства – чи не для того, щоб їх негайно знищити?” - сказав О.МОРОЗ.

За його словами, це свідчить, що “нинішнє керівництво України пов`язане певними зобов`язаннями з колишньою владою».

Як повідомляв УНІАН, юридичний комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи вважає, що розслідування вбивства журналіста Г.Гонгадзе не можна розглядати як завершене, поки не будуть притягнуті до відповідальності організатори злочину. Звіт ПАРЄ з цього питання був оприлюднений у вівторок, 24 червня.

Юридичний комітет ПАРЄ вітає ухвалення вироків трьом колишнім працівникам міліції – виконавцям вбивства, проте вважає за необхідне перевірити достовірність записів, зроблених колишнім працівником охорони президента Леоніда КУЧМИ майором Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ, на яких колишній президент нібито домовляється з двома іншими високо посадовцями про те, як позбутися журналіста Г.Гонгадзе.

Комітет вважає за необхідне залучити інші можливості перевірки записів, щоб вони могли бути використані як докази, у разі потреби слідства. Крім того, слід перевірити, за яких обставин безпосередній начальник трьох осуджених міліціонерів генерал міліції Олексій ПУКАЧ зміг уникнути розслідування і втекти від арешту в Ізраїль.

Автор звіту Сабіна ЛОЙТГОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРҐЕР повідомила, що доклала всіх зусиль, щоб допомогти дійти згоди між майором М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ, Генеральною прокуратурою України та Департаментом юстиції США і уможливити технічний аналіз записів, які має М.МЕЛЬНИЧЕНКО. За словами авторки звіту, «пан МЕЛЬНИЧЕНКО звернувся за міжнародною участю у цій справі, щоб уникнути будь-якої нечесної гри».