Блок Катеринчука подав до суду на Київський виборчком

25 червня 2008 р. Блок Миколи Катеринчука, утворений Київською міською регіональною організацією політичної партії «Європейська партія України» та Регіональною організацією політичної партії «Європейська платформа» в місті Києві, звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовною заявою про визнання протиправними і скасування рішення Київської міської територіальної виборчої комісії від 17 червня 2008 року №39/1.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Блоку.

«Ми вважаємо рішення КМТВК протиправним і таким, що прийняте з порушенням положень Конституції та чинного законодавства України», - зазначив лідер Блоку, голова Європейської партії України, народний депутат України Микола КАТЕРИНЧУК.

За його словами, «оскаржуване рішення, яке фактично суперечить вимогам законів України стосовно визнання обраними та реєстрацію інших депутатів Київської міської ради, замість, тих, повноваження яких достроково припинені, порушує не лише права та законні інтереси Блоку Миколи Катеринчука, а й права місцевого самоврядування, які закріплені Конституцією у вигляді права територіальної громади міста Києва самостійно вирішувати питання місцевого значення”. Крім того, на думку лідера блоку, “рішення у формі постанови Київської міської територіальної виборчої комісії створює умови та підґрунтя для виникнення обставин, коли представницький орган місцевого самоврядування не зможе приймати рішення у межах своєї виключної компетенції або легітимність таких рішень буде оспорюватись”.

«На наше переконання оскаржуване рішення підлягає скасуванню з покладенням обов‘язку прийняти нове рішення у повній відповідності з вимогами законодавства, а саме: зобов‘язати Київську міську територіальну виборчу комісію в порядку заміщення депутатів прийняти рішення про визнання обраними та зареєструвати депутатів Київської міської ради наступних за черговістю кандидатів у депутати, яких включено до виборчого списку Блоку Миколи Катеринчука», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, три депутати Київради з Блоку Катеринчука - Павло ТЕСЛЕНКО, Борис ГАВРИЛЕНКО і Роман ЯРОШЕНКО - всупереч позиції Блоку проголосували за обрання Олеся ДОВГОГО секретарем Київрада. Міжпартійна конференція блоку достроково припинила повноваження всіх п`яти депутатів, обраних за його списком, аргументуючи своє рішення тим, що усі вони нібито не написали заяву про входження у фракцію Блоку Катеринчука.

17 червня КМТВК відмовила в повному обсязі задовольнити заяву Блоку Миколи Катеринчука про відкликання депутатів цього блоку в Київраді та зареєструвати наступних у списку кандидатів в депутати. Відмова базувалась на тому, що до КМТВК не надійшло рішення про відкликання депутатів Блоку Катеринчука в Київраді від вищого керівного органу блоку – ради блоку, чого вимагає законодавство та роз’яснення ЦВК. Крім того, тервиборчком мав отримати оригінал рішення міжпартійної конференції про позбавлення мандатів п’яти депутатів блоку, водночас він отримав лише витяг з відповідного протоколу щодо рішення міжпартійної конференції. Також комісія заявила, що троє депутатів написали заяви про входження до фракції Блоку Катеринчука в Київраді.

18 червня Політрада Блоку Миколи Катеринчука заявила про додержання усіх вимог, які передбачені чинним законодавством, щодо відкликання депутатів блоку і наголошувала на факті припинення повноважень п’яти депутатів Київради: Володимира ЛАНОВОГО, Олексія РЕЗНІКОВА, Павла ТЕСЛЕНКА, Бориса ГАВРИЛЕНКА та Романа ЯРОШЕНКА.

Водночас 24 червня голова Київської міської територіальної виборчої комісії Галина БІЛИК висловила думку, що п`ять депутатів Київради з Блоку Миколи Катеринчука, щодо яких Міжпартійна конференція Блоку ухвалила рішення про дострокове припинення їх повноважень, мають право брати участь у пленарних засіданнях Київради. Вона також повідомила, що Блок Катеринчука повторно не подавав у тервиборчком жодних документів про дострокове припинення повноважень п`яти депутатів Київради і реєстрацію замість них наступних за списком кандидатів.