Ющенко довів лікарям, що здоровий

Особистий лікар Президента України Ростислав ВАЛІХНОВСЬКИЙ запевняє, що Віктор ЮЩЕНКО абсолютно здоровий. Про це лікар заявив учора в ефірі “5-го каналу”.

"Наш Президент зараз здорова людина. Він повністю витримує навантаження, яке лягло на його плечі. Ми пам’ятаємо, як не так давно Віктор Андрійович літав бойовим літаком. Лікарі до польоту і після вимірювали стан серцево-судинної системи – абсолютно здорова система, яка витримала ці перевантаження", - зазначив лікар В.ЮЩЕНКА.

"Я вже не кажу про те, що Президент витримує фізичне навантаження на щоденній основі і витримує ті психологічні навантаження, які зараз змушений (витримувати) в силу тих обставин, які є в нашій державі", - цитує Р.ВАЛІХНОВСЬКОГО “Українська правда”.

Говорячи про отруєння В.ЮЩЕНКА в 2004 році, лікар нагадав, що В.ЮЩЕНКО переніс 25 операцій і є "повністю весь склад документів, які підтверджують отруєння". Він назвав "нісенітницями" інші заяви, які натякають на те, що В.ЮЩЕНКО не був отруєний.

На запитання, коли можна буде сказати, що В.ЮЩЕНКО повністю одужав, лікар відповів, що про це можна буде говорити, коли не буде частин діоксину на молекулярному рівні в організмі Президента.

"Це потребуватиме ще певного часу", - зазначив Р.ВАЛІХНОВСЬКИЙ.

"Але об’єктивно наш Президент здоровий і може виконувати покладені на нього обов’язки", - запевнив лікар.

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

30 травня 2008 року один з колишніх найближчих соратників Президента Давид ЖВАНІЯ заявив, що В.ЮЩЕНКО у 2004 році не був отруєний. За його словами, “це було звичайне харчове отруєння. Діагноз виставили в перший же день, і таких отруєнь буває чимало у кожної третьої людини в світі. Це панкреатит...”.

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО спростував заяву Д.ЖВАНІЇ про те, що у 2004 році В.ЮЩЕНКО не був отруєний.