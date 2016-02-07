Абромавичус заявив, що не поїде з України

За словами Абромавичуса, у своїй рідній країні – Литві – він не живе з 17 років, й останні 7 років живе саме в Україні, з якої не збирається їхати. Про це він заявив в ефірі ТСН.Тиждень.

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"Я не приїхав звідкись, коли мені запропонували цю посаду (міністра). Я живу тут вже сім років, мої діти народилися тут, моя дружина тут народилася. Тут є комфортні умови для життя", - сказав Абромавичус.

Крім того, він допустив можливість свого повернення в уряд та розповів про те, що міністри-технократи у Кабміні створюють список вимог до Ради.

"На даному етапі створюється список вимог до парламенту, Адміністрації президента та уряду, виходячи з якої можна буде бачити, чи є серйозне бажання рухатися вперед. Список складається з того, що потрібно технократам, щоб спокійно працювати на благо країни в уряді. Я вважаю, що там ще багато потрібно доробити, і імплементація залишається під питанням".

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Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Абромавичус заявив, що вирішив подати у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно із заявою міністра, таке рішення він прийняв у зв'язку з політичним тиском з боку першого заступника голови фракції «БПП» Ігоря Кононенка та Адміністрації президента.

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за заявою Абромавичуса.

Абромавичус був призначений на посаду міністра економрозвитку і торгівлі в грудні 2014 року. До цього призначення він мав 18-річний досвід роботи в інвестиційних компаніях зі штаб-квартирами в Стокгольмі та інших європейських столицях.

Посли 9 країн висловили своє розчарування заявою Абромавичуса про відставку з посади глави Мінекономрозвитку України.